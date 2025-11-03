16.9 C
Firenze
lunedì 3 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Napoli, 18enne ucciso a Boscoreale: fermati due giovani

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sono stati fermati i due giovani di 18 e 23 anni accusati di aver sparato almeno tre colpi di pistola in piazza Pace a Boscoreale (Napoli) uccidendo il 18enne Pasquale Nappo. Si tratta di due giovani di Torre Annunziata, che si sono consegnati ai carabinieri nella notte.  

Le indagini lampo dei carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata hanno permesso di identificare i due: il 23enne è ritenuto il giovane alla guida dello scooter, mentre a sparare sarebbe stato il 18enne, stessa età della vittima, che avrebbe impugnato una pistola per sparare contro il gruppo di amici in piazza, colpendo mortalmente Pasquale Nappo.  

La vittima, un incensurato ritenuto vicino agli ambienti dello spaccio di droga di Scafati, è poi morta subito dopo il ricovero presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. I due saranno destinatari di un decreto di fermo della Procura di Torre Annunziata. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.9 ° C
18 °
15.9 °
73 %
2.7kmh
0 %
Lun
19 °
Mar
19 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1490)ultimora (1340)sport (65)demografica (25)vid (19)tec (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati