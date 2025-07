Napoli, 4 indagati per i 3 operai morti al Vomero: martedì l’autopsia

(Adnkronos) – Ci sono 4 indagati per la morte dei 3 operai precipitati da un ponteggio mobile venerdì a Napoli. Stamattina sono stati notificati dalla Procura di Napoli gli avvisi di garanzia nei confronti delle 4 persone coinvolte nelle indagini sulla tragica morte dei 3 operai deceduti venerdì mentre erano al lavoro in un cantiere del Rione Alto di Napoli. Domani, intorno alle 14,30, sarà conferito l’incarico al medico legale scelto dagli inquirenti (pm Stella Castaldo, procuratore aggiunto Antonio Ricci) per l’esame autoptico sulle tre salme. Il reato contestato, come da prassi, è quello di omicidio colposo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)