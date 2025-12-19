Napoli, attacco ad Allegri dopo Supercoppa: “Ha insultato e aggredito Oriali”

(Adnkronos) –

Il Napoli contro Massimiliano Allegri. Non si fermano le polemiche dopo Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa italiana vinta dagli azzurri per 2-0 con i gol di Neres e Hojlund, e caratterizzata da qualche polemica arbitrale e grande nervosismo tra le due panchine. Tra i più agitati c’è stato proprio Allegri, che si è scontrato a più riprese con la panchina del Napoli, in particolare con il dirigente del Napoli Lele Oriali.

Da qui nasce un duro comunicato della società azzurra: “La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati”, ha scritto il club in una nota”.

“Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”.

La tensione è scoppiata al 55′, quando Mike Maignan para in due tempi il tiro da fuori di Rrahmani. Al momento di bloccare il pallone però, il portiere francese è sbilanciato da Politano, che ha provato ad avventarsi sulla ribattuta, ‘cadendo’ nel più classico dei falli di reazione.

Maignan ha infatti rifilato una leggera manata all’esterno del Napoli, che si è poi toccato il volto dolorante. Immediate le proteste degli azzurri, con l’arbitro Zufferli che ha interrotto il gioco per permettere il check alla sala Var. Dopo qualche secondo però il gioco è ripreso, con l’intervento del portiere rossonero che non è stato quindi sanzionato.

Da qui è nato un acceso battibecco tra le due panchine con protagonisti Allegri e Oriali, che si è rivolto anche al quarto uomo ‘raccomandandosi’ di segnare a referto le parole, piuttosto colorite, dell’ex allenatore della Juventus.

A certificare il nervosismo ci hanno pensato a fine partita i due allenatori. Al triplice fischio infatti non c’è stata la consueta stretta di mano tra i due allenatori. Antonio Conte e Massimiliano Allegri infatti non si sono incrociati al triplice fischio, con il tecnico del Napoli che è andato in campo a salutare i suoi giocatori, mentre quello del Milan è corso negli spogliatoi. Durante il giro di campo Conte ha incrociato invece Landucci, storico secondo di Allegri, stringendogli la mano.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)