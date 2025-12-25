9.1 C
Firenze
giovedì 25 Dicembre 2025
Napoli, bambino ferito da colpo di pistola: si indaga

REDAZIONE
Bambino ferito di striscio da un colpo di pistola al braccio. È accaduto nella serata di giovedì 24 dicembre a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.  

Personale della Polizia è intervenuto presso l’ospedale Santobono di Napoli a seguito della segnalazione di un bambino trasportato dai genitori, giunto con una ferita di striscio al braccio sinistro, riconducibile a un colpo d’arma da fuoco.  

Dalla prima ricostruzione dei fatti, è emerso che la vittima sarebbe stata ferita, in circostanze ancora da accertare, in piazza Mercato a Pomigliano D’Arco. Dopo le cure dei sanitari, il bambino è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Dinamica in fase di ricostruzione, indagini condotte dagli agenti del Commissariato di polizia di Acerra. 

