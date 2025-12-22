6.8 C
Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –
Napoli e Bologna in campo per la finale di Supercoppa italiana. Oggi, lunedì 22 dicembre – in diretta tv e streaming – i partenopei sfidano i rossoblù per il trofeo che si assegnerà a Riad, in Arabia Saudita. Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali: il Napoli, campione d’Italia in carica, ha superato il Milan con un netto 2-0 grazie ai gol di Neres e Hojlund, mentre il Bologna ha battuto l’Inter ai calci di rigore, dopo che i novanta minuti si erano chiusi sull’1-1, con Ciro Immobile a trasformare quello decisivo. 

 

La sfida tra Napoli e Bologna è in programma oggi, lunedì 22 dicembre, alle ore 20. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Elmas. All. Conte 

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano 

 

Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Mediset, in particolare su Italia 1. Il match sarà dunque visibile in chiaro e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

