Napoli-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Coppa Italia. I partenopei affrontano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Cagliari – in diretta tv e streaming – al Maradona negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dal trionfo contro la Roma in campionato, 1-0 firmato Neres che è valso il sorpasso proprio sui giallorossi in testa alla classifica di Serie A, mentre i sardi sono stati battuti 2-1 dalla Juventus all’Allianz Stadium. 

 

La sfida tra Napoli e Cagliari è in programma oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Marianucci; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Lang. All. Conte 

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane 

 

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

sport

