Napoli-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo e si gioca lo scudetto. Oggi, venerdì 23 maggio, la squadra di Conte ospita il Cagliari al Maradona nell’ultima giornata di Serie A. Gli azzurri, primi a 79 punti (+1 dall’Inter seconda), sarebbero campioni d’Italia con un successo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita Napoli-Cagliari in tv e in

streaming

. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Cagliari, in campo alle 20.45:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Cagliari (3-4-2-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Deiola, Viola; Piccoli. All. Nicola.

Napoli-Cagliari, partita decisiva per lo scudetto, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Per vedere il match basta scaricare l’app di Dazn su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il Timvision Box o console PlayStation e Xbox. Per gli abbonati a Sky con Zona Dazn, la partita sarà visibile anche al canale 214 di Sky. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)