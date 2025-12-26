8.1 C
venerdì 26 Dicembre 2025
Napoli, colpito da proiettile vagante mentre passeggia con la compagna

REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nella giornata di ieri, i carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per un 47enne ferito al gluteo da un colpo d’arma da fuoco. Dai primi accertamenti, pare che la sera del 24 dicembre, verso le 19.30, l’uomo sia stato colpito da un proiettile vagante di piccolo calibro mentre passeggiava con la propria compagna a Pomigliano d’Arco, in piazza Giovanni Leone. La vittima, andata in ospedale solo il giorno dopo, non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Pomigliano d’Arco per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. 

cronaca

