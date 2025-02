Napoli, decapita 4 piccioni e li getta nel parco: denunciato 43enne

(Adnkronos) – I Carabinieri di Casoria, in provincia di Napoli, hanno denunciato un 43enne del luogo con l’accusa di uccisione di animali. L’uomo infatti aveva decapitato 4 piccioni per poi gettarne i cadaveri in un parco cittadino. Ad allertare i militari dell’Arma era stato un passante, che aveva rinvenuto gli animali morti all’ingresso della villa comunale. Le forze dell’ordine, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno scoperto che i volatili erano stati catturati, decapitati e poi abbandonati dal 43enne. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)