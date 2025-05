Napoli, è scudetto. Festa col Cagliari, 2-0 e trionfo

(Adnkronos) – Il Napoli è campione d’Italia 2024-2025. Al Maradona, gli azzurri hanno battuto 2-0 il Cagliari, conquistando il quarto titolo nazionale della loro storia. Decidono la mezza rovesciata spettacolare di McTominay, a fine primo tempo, e la rete di Lukaku nella ripresa. Gli azzurri chiudono il campionato con 82 punti, +1 sull’Inter: ai nerazzurri non basta il successo per 2-0 a Como, firmato da De Vrij e Correa. Antonio Conte è il primo riuscito a vincere lo scudetto da allenatore con tre squadre diverse (quinto totale per il tecnico). Lacrime di gioia a Napoli. Per gli azzurri è un titolo storico, arrivato dopo il decimo posto dello scorso anno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)