Napoli, Esposito e D’Amore chiedono a Conte di restare. Lui cita Gomorra – Video

Antonio Conte resta al Napoli? Dopo aver vinto lo Scudetto, il tecnico azzurro non ha ancora deciso se rimanere sulla panchina partenopea oppure se guardarsi intorno e cercare un’opportunità durante il mercato estivo. Dal canto suo il presidente Aurelio De Laurentiis si è detto sereno, forte del contratto di tre anni, e firmato soltanto lo scorso giugno, che lega Conte al Napoli. Ma il futuro di Conte tiene comunque in ansia i tifosi azzurri, che in massa stanno chiedendo all’ex tecnico, tra le altre, di Juventus e Inter di rimanere. Tra loro anche alcuni tifosi ‘speciali’ come Salvatore Esposito e Marco D’Amore, attori noti per la serie tv ‘Gomorra’, e Peppe Iodice, tutti tifosissimi del Napoli. Durante i festeggiamenti immediatamente successivi alla vittoria con il Cagliari, sono scesi sul campo del Maradona e hanno abbracciato Conte urlandogli a gran voce di rimanere. La risposta dell’allenatore, dal canto suo, è stata una risata e una citazione, ovviamente in napoletano tratta proprio da Gomorra: “Ce ripigliamm‘ tutt‘ chell che è ‘o nuost”, ovvero “Ci riprendiamo tutto quello che è nostro”. Un messaggio che potrebbe far ben sperare i tifosi partenopei. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)