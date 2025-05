Napoli, evade dai domiciliari e festeggia lo scudetto: 25enne arrestato

(Adnkronos) – E’ evaso dai domiciliari per partecipare alla festa dello scudetto del Napoli. Per questo i carabinieri della Tenenza di Casalnuovo hanno arrestato un 25enne. Il ragazzo – con il volto coperto – ha tentato di confondersi tra la folla che era in piazza nel centro città durante i festeggiamenti. I carabinieri lo hanno però riconosciuto, e così il 25enne ha tentato di sfuggire all’arresto. Dopo una breve colluttazione il giovane è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)