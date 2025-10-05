17.3 C
Firenze
domenica 5 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Napoli-Genoa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A e oggi, domenica 5 ottobre, ospita il Genoa allo stadio Maradona nella sesta giornata. Gli azzurri, primi in classifica insieme a Milan e Roma a 12 punti, arrivano dal ko in campionato proprio contro i rossoneri e dal successo in Champions contro lo Sporting Lisbona, mentre i rossoblù arrivano dalla pesante sconfitta contro la Lazio per 3-0, rimediata una settimana fa a Marassi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Genoa in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Genoa, in campo oggi alle 18:  

Napoli (4-1-4-1) Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte. 

Genoa (4-2-3-1) Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira. 

 

Napoli-Genoa sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Partita disponibile in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.3 ° C
18.1 °
15.8 °
84 %
2.6kmh
40 %
Dom
15 °
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (574)ultimora (390)vid (30)tec (29)Lav (28)fin (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati