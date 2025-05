Napoli-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo con un occhio al traguardo scudetto, sempre più vicino. Oggi, domenica 11 maggio, la squadra di Antonio Conte ospita il Genoa al Diego Armando Maradona, nel posticipo della 36esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono primi in classifica con 77 punti (+ 3 sull’Inter seconda), i rossoblù occupano invece il 13esimo posto con 39 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Genoa in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Genoa, in campo oggi alle 20.45:



Napoli (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Genoa (4-2-3-1) Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira.

Napoli-Genoa, posticipo della 36esima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con Zona Dazn, partita disponibile anche al canale 214. La partità sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)