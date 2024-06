Napoli, incendio ai Camaldoli: Canadair in azione e cenere in tutta la città – Video

(Adnkronos) – Brucia ancora la collina dei Camaldoli a Napoli. Dopo 12 ore, il grosso incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri a un passo dalla zona ospedaliera della città, lambendo diverse abitazioni della zona, non è ancora stato spento e questa mattina le operazioni di spegnimento sono riprese all'alba, anche attraverso l'utilizzo di un Canadair. La situazione è segnalata sotto controllo, nel corso della notte si è recato sul luogo dell'incendio anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per assicurarsi che non vi fossero rischi imminenti per le abitazioni e per seguire in prima persona i soccorsi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)