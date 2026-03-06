12.1 C
venerdì 6 Marzo 2026
Napoli, infortunio e fasciatura per Vergara: cos’è successo con il Torino

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Infortunio per Antonio Vergara. Oggi, venerdì 6 marzo, l’esterno del Napoli è uscito dolorante al termine del primo tempo della sfida del Maradona contro il Torino, valida per la 28esima giornata di Serie A. Durante gli ultimi minuti della prima frazione, Vergara ha accusato un problema al piede sinistro, restando a terra e venendo subito soccorso dallo staff medico partenopeo. 

Vergara ha quindi abbandonato il campo, lasciando in dieci i suoi negli ultimi istanti del primo tempo, e rientrando negli spogliatoi. Dopo un consulto con Conte e lo staff tecnico, l’allenatore del Napoli ha deciso per il campo, inserendo al suo posto Zambo Anguissa, al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diversi mesi. 

Vergara è quindi tornato in panchina con una vistosa fasciatura, lamentando un problema alla pianta del piede sinistro. Una brutta notizia anche in ottica Nazionale, con il giovane esterno in lizza per un posto tra i convocati del ct Gattuso per i playoff del Mondiale 2026. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

