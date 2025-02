Napoli, infortunio per Neres: c’è lesione, a rischio la sfida con l’Inter

(Adnkronos) – Tegola per il Napoli. Antonio Conte perde David Neres, attaccante brasiliano che si era infortunato durante l’ultimo turno di campionato contro l’Udinese, quando all’87’ era stato sostituito da Okafor. Oggi l’ex Benfica, il vero sostituto di Kvaratskhelia, si è sottoposto a esami strumentali che hanno rivelato una “lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”, come comunicato dal club partenopeo. Per Neres si profila uno stop piuttosto lungo, che potrebbe compromettere la corsa scudetto del Napoli, ora con un solo punto di vantaggio sull’Inter seconda. Il brasiliano sarà out sicuramente per tre settimane, provando a rientrare verso la metà di marzo. Neres salterà quindi le trasferte contro Lazio e Como e probabilmente anche la sfida scudetto contro l’Inter, in programma il 2 marzo al Maradona. A rischio c’è anche il big match contro la Fiorentina della settimana successiva, con il rientro, salvo ricadute, che dovrebbe quindi arrivare contro il Venezia o al più tardi per la sfida con il Milan, il prossimo 30 marzo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)