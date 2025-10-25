15 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Napoli-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Big match in Serie A. Oggi, sabato 25 ottobre, il Napoli ospita l’Inter – in diretta tv e streaming – nell’ottava giornata del campionato italiano. Gli azzurri sono reduci dalla pesante sconfitta di Eindhoven in Champions League, dove il Psv si è imposto 6-2, e anche nell’ultimo turno di Serie A sono stati battuti dal Torino per 1-0. L’Inter invece ha vinto sia in Europa 4-0 la trasferta belga contro l’Union Saint-Gilloise che in campionato, dove ha superato di misura la Roma all’Olimpico grazie al gol di Bonny. La squadra di Chivu ha così agganciato quella di Conte al secondo posto in classifica a quota 15 punti. 

 

La sfida tra Napoli e Inter è in programma oggi, sabato 25 ottobre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte 

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu 

 

Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

