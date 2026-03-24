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Napoli, investito mentre attraversa la strada: morto in ospedale il professor Italo Ferraro

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un altro pedone investito e ucciso in centro a Napoli: era un docente universitario e scrittore. È morto all’alba di oggi il professor Italo Ferraro, architetto di 85 anni, già docente di Progettazione alla facoltà di Architettura della Federico II e autore dell’Atlante Storico di Napoli. Ferraro è stato investito da uno scooter intorno alle 19.30 di ieri in corso Vittorio Emanuele a Napoli, mentre attraversava la strada. Alla guida c’era una donna di 27 anni. Subito soccorso, Ferraro è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Pellegrini dove è morto questa mattina. La sua salma al momento resta a disposizione della Procura, che sta valutando di disporre l’autopsia. Resta ricoverata all’ospedale CTO, in condizioni non ritenute gravi, la conducente dello scooter. Sul caso sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale di Napoli, che ha eseguito una serie di rilievi e posto sotto sequestro lo scooter. Il grave incidente stradale è avvenuto appena 24 ore dopo quello in cui hanno perso la vita due donne ucraine di 57 e 52 anni, investite in corso Garibaldi da un’auto guidata da un uomo risultato poi ubriaco.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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