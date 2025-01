Napoli-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match al Maradona. Nella 22esima giornata di Serie A, il Napoli capolista ospita la Juventus oggi, sabato 25 gennaio. Gli azzurri sono reduci dalla bella vittoria esterna contro l’Atalanta e dal netto successo di Champions contro lo Sturm Graz, mentre i bianconeri hanno superato il Milan nell’ultimo turno di campionato prima di pareggiare nella trasferta europea di Bruges. La sfida tra Napoli e Juventus è in programma oggi, sabato 25 gennaio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Motta Napoli-Juventus sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l'app su una smart tv compatibile. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito di Dazn e scaricando l'app su dispositivi mobili.