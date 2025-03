Napoli, lite per uno struccante: 20enne accoltella sei volte la sorella

(Adnkronos) –

“Hai preso il mio struccante”, poi sferra 6 coltellate alla sorella. Per questo i carabinieri hanno arrestato una 20enne in provincia di Napoli. A Somma Vesuviana i militari sono intervenuti in un appartamento per una lite in famiglia. Secondo quanto si apprende, poco prima due sorelle stavano discutendo animatamente. Le ragazze sono entrambe incensurate e hanno rispettivamente 24 e 20 anni. Il motivo del litigio è, appunto, uno struccante. In sostanza la più grande delle due era ritenuta ‘colpevole’ di aver preso senza il consenso della sorella il suo struccante. La lite è degenerata quando la 20enne ha preso dal cassetto un coltello da cucina e ha colpito la sorella con 6 fendenti all’addome. I carabinieri hanno ricostruito la vicenda e sequestrano il coltello ancora sporco di sangue. La vittima è stata trasferita nell’ospedale di Nola ed è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. La 20enne è stata arrestata per lesioni personali aggravate. Ora è in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)