11 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Napoli, morto il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio: aveva 72 anni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È morto nella notte a 72 anni il sindaco di Pompei (Napoli) Carmine Lo Sapio. Gravemente ammalato da tempo, le sue condizioni di salute sono precipitate irrimediabilmente nella notte. Proprio nel pomeriggio di ieri c’era stato il passaggio di consegne al vice sindaco Andreina Esposito. Eletto nel settembre 2020, Lo Sapio ha guidato la città di Pompei fino all’ultimo giorno, nonostante i problemi di salute. A partire dalle ore 14:00, nella casa comunale sarà allestita la camera ardente per dare l’ultimo saluto al primo cittadino, prima del rito funebre previsto domani mattina alle 10:00 presso il santuario di Pompei. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11 ° C
12 °
10.6 °
84 %
1kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
15 °
Ven
13 °
Sab
15 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1374)ultimora (1242)sport (62)Eurofocus (44)demografica (26)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati