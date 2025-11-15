16.4 C
Napoli, Nunzia Cappitelli trovata morta in casa: autopsia per chiarire le cause della morte

Ultima ora
(Adnkronos) – Un femminicidio dopo una colluttazione oppure un drammatico incidente domestico. Sono queste le due ipotesi principali sulle quali stanno lavorando gli investigatori che indagano sulla morte di Nunzia Cappitelli, la donna di 51 anni trovata senza vita con una ferita alla testa nella sua abitazione nel quartiere Piscinola a Napoli. La Procura partenopea ha aperto un’inchiesta e disposto il trasferimento della salma in obitorio in attesa dell’autopsia che servirà per chiarire le cause della morte della 51enne. 

Le indagini sono affidate agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile della Questura di Napoli.  

Secondo quanto si apprende, gli esperti della Polizia scientifica hanno già effettuato i rilievi nell’appartamento ed hanno sequestrato una bottiglia di vetro rotta: in caso di femminicidio, potrebbe essere l’arma del delitto. Al momento, gli investigatori tendono a non escludere nessuna pista. 

 

cronaca

© Riproduzione riservata

