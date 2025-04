Napoli, nuovo terremoto ai Campi Flegrei oggi

(Adnkronos) – Nuovo terremoto oggi mercoledì 2 aprile nell’area dei Campi Flegrei a Napoli. La scossa bradisismica, di magnitudo 2.0, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio vesuviano, la sede napoletana dell’Ingv, si è verificata alle 10.27 a una profondità di 3 km, con epicentro in mare, a 3 chilometri da Bacoli e 4 da Pozzuoli. Ieri il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha emanato un’ordinanza in cui è “severamente vietata la diffusione di notizie false o allarmistiche non verificate, in particolare sui social media. Considerata l’attuale situazione legata al fenomeno bradisismico”, è scritto nell’ordinanza, “i cittadini sono tenuti a informarsi esclusivamente attraverso i canali ufficiali riguardo al fenomeno bradisismico in corso”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)