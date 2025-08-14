24.4 C
Firenze
giovedì 14 Agosto 2025
Napoli-Olympiacos: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Il Napoli torna in campo in amichevole. Il club azzurro sfida oggi, giovedì 14 agosto, l’Olympiacos nel ritiro di Castel di Sangro. Si tratta del settimo test del precampionato dei partenopei, con Conte che cerca indicazioni preziose a 10 giorni esatti dall’inizio del campionato, che scatterà il weekend del 24 agosto. Il Napoli arriva all’appuntamento da campione in carica e sfiderà, nella prima giornata di Serie A, il Sassuolo al Mapei Stadium.  La sfida tra Napoli e Olympiacos è in programma oggi, mercoledì 13 agosto, alle ore 19. Ecco le probabili formazioni: 
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte 
Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi. All. Mendilibar  Napoli-Sorrento sarà trasmessa in diretta televisiva, in pay per view al costo di 9,99 euro, sui canali SkySport e su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su OneFootball, ma sempre a pagamento.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

