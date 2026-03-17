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Napoli, polizia arresta ex boss e influencer Gennaro Panzuto

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Gennaro Panzuto, ex boss e influencer, è stato arrestato e deve scontare una condanna definitiva a otto anni e mezzo di carcere. Il 51enne pregiudicato di Napoli noto come Genny terremoto, ex boss della Torretta diventato una personalità social, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli a Frosinone in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. 

I poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito il mandato emesso il 13 marzo dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Napoli perché Panzuto dovrà espiare la pena di 8 anni e 6 mesi per reati in maniera di stupefacenti. 

In passato ritenuto ai vertici del clan della Torretta e legato all’Alleanza di Secondigliano, negli ultimi anni era divenuto noto sui social come influencer. Nel 2007 da latitante fu arrestato in Inghilterra. Da anni, però, dopo il ritorno in libertà aveva aperto un profilo TikTok con oltre 170mila follower e 3 milioni di like.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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