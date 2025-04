Napoli, ragazzo accoltellato a Chiaia: fermato un 14enne

(Adnkronos) – Accoltellato alla coscia in largo Vasto a Chiaia, fermato il presunto aggressore: ha 14 anni. Nella serata di ieri, gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti tra i locali di Chiaia a Napoli, dove si era verificata una lite tra giovanissimi. Ad avere la peggio un 18enne, accoltellato a una coscia. Ferito, è stato soccorso e accompagnato all’ospedale Cardarelli di Napoli in codice rosso. Sottoposto a un intervento chirurgico, il giovane è tuttora ricoverato in prognosi riservata, ma secondo i medici non è in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, la lite, scatenata per futili motivi, avrebbe visto come protagonista un 14enne, che nella giornata di oggi è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dagli agenti del commissariato di Chiaia, al termine di indagini lampo. Il minorenne è ora in attesa dell’udienza di convalida. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)