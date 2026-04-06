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Napoli secondo in classifica, Milan battuto 1-0: decide Politano

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il Napoli vola al secondo posto in classifica superando il Milan oggi ospite al Maradona: 1-0 il risultato finale del big match che chiude la 31esima giornata di Serie A. A siglare il gol della vittoria Politano verso l’80esimo, entrato da cinque minuti.  

 

Al 13′ occasione Milan con Pavlovic di testa su calcio di punizione, palla di poco fuori, dieci minuti tocca al Napoli con Spinazzola mancare di poco la rete con un tiro dalla media distanza. Replica il Milan con Nkunku al 35′, anche questo tentativo di sbloccare il match va a vuoto di poco. Un minuto di recupero nella prima frazione.  

Nella ripresa è Giovane a sfiorare il vantaggio al 50′ con un tiro mancino che solo Maignan riesce ad annullare mandando in angolo. Maignan esce male su un calcio d’angolo al 73′, la sua respinta viene intercettata da Anguissa che tira altrettanto male, il portiere francese riesce a evitare il gol.  

La partita si sblocca con l’inserimento al 74′ di Politano al posto di Spinazzola, comunque tra i migliori degli azzurri, e cinque minuti dopo, a quasi 80 minuti dal fischio d’inizio, sigla il vantaggio del Napoli di sinistro al volo grazie al lancio di Olivera. Si arriva al novantesimo senza altre occasioni, in una partità già avara: cinque i minuti di recupero.  

 

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