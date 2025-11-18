Napoli, si apre voragine in Via Appia: coinvolte almeno 4 auto nel crollo

(Adnkronos) – Crollo oggi sulla Via Appia in provincia di Napoli, nel tratto interessato dai cantieri del collettore fognario tra Melito, Sant’Antimo e Giugliano in Campania. A denunciarlo è il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs) insieme a Carlo Ceparano, esponente di Europa Verde, allertati dai residenti e dai testimoni sul posto, denunciano pubblicamente l’accaduto e la gravità della situazione. A seguito delle intense precipitazioni che hanno colpito la zona, un vasto tratto di strada ha ceduto improvvisamente, aprendo una profonda voragine. Testimonianze dirette indicano che il crollo ha colto di sorpresa il traffico veicolare, inghiottendo nel vuoto almeno quattro autovetture e mettendo a repentaglio la vita dei conducenti.

Il cedimento è avvenuto in un’area dove i lavori, durati circa tre anni, avrebbero dovuto garantire la messa in sicurezza del sistema fognario. “Dopo circa tre anni di lavori e disagi, è bastato un po’ di maltempo per far crollare tutto” dichiarano Borrelli e Ceparano che più volte hanno fatto blitz sui cantieri. “Non si tratta di una calamità naturale inattesa, ma della drammatica conseguenza di opere palesemente inadatte a fronteggiare gli eventi climatici di questo tipo. La fragilità di questo tratto stradale, subito dopo la conclusione dei lavori, è un fallimento e un rischio mortale per i cittadini”.

I due esponenti verdi chiedono l’immediato intervento della Procura della Repubblica per accertare la qualità dei lavori, la lentezza esasperante e le responsabilità che hanno portato a questa strage sfiorata: “È urgente una verifica su tutte le aree del collettore prima che si verifichino altri crolli”.

