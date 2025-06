Napoli, si stringe per Nunez: accordo con la punta, ostacolo Liverpool

(Adnkronos) –

Darwin Nunez è il primo obiettivo per l’attacco del Napoli. Il centravanti uruguaiano è in cima alla lista di Antonio Conte e in queste ore si stanno intensificando i contatti per portare il giocatore al Maradona, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, mercoledì 25 giugno. Il club partenopeo avrebbe già trovato un accordo di massima con Nunez, che ha dato assoluta priorità al Napoli confermando il suo sì dopo un colloquio con la dirigenza azzurra. A spingere Nunez verso i partenopei, freschi campioni d’Italia, ci ha pensato anche una vecchia conoscenza azzurra, Walter Gargano: “Gli ho parlato e mi ha detto che vuole venire subito, sta aspettando di chiudere col Napoli. Sarebbe un piacere enorme per me se verrà, sapendo che c’è anche Olivera”, ha detto a Radio Kiss Kiss l’ex centrocampista uruguaiano. L’ostacolo da superare è la valutazione che il Liverpool fa del giocatore, pagato, solamente tre stagioni fa, ben 100 milioni per strapparlo al Benfica. Nunez, 26 anni, ha segnato 40 gol in 136 partite con i Reds (vincendo una Premier League) e al netto di un rendimento forse al di sotto delle aspettative, è difficile pensare che il Liverpool possa scendere da una base iniziale di 70 milioni per far partire la trattativa. La speranza del ds Giovanni Manna è che il pressing del giocatore sul club inglese possa portare a uno sconto, per un’operazione che si potrebbe chiudere intorno ai 50 milioni di euro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)