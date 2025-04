(Adnkronos) – Sparatoria oggi a Marano di Napoli, con un uomo rimasto ucciso nella sua auto a poca distanza da una scuola. Al momento non si conoscono ancora dettagli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e i rilievi. Non è escluso possa trattarsi di un omicidio di camorra. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)