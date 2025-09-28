13.7 C
Firenze
domenica 28 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Napoli, sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte: 33enne ucciso in auto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte a Napoli oggi domenica 28 settembre. Un 33enne è stato ucciso in auto. I Carabinieri sono intervenuti poco dopo le 9 di questa mattina in via Miano, dove un uomo era stato centrato da diversi colpi d’arma da fuoco: il 33enne era già noto alle forze dell’ordine.  Trasportato all’ospedale Cardarelli, è morto poco dopo il ricovero per le lesioni subite.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.7 ° C
15.5 °
12.4 °
88 %
1.8kmh
47 %
Dom
22 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (14)campionato (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati