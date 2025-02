Napoli-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Spinto dall’entusiasmo per il ko dell’Inter contro la Fiorentina, oggi domenica 9 febbraio, il Napoli affronta l’Udinese per mandare un messaggio forte al campionato. La squadra di Conte, capolista con 53 punti, ospiterà al Maradona i friulani, decimi a quota 29. Conte lascerà ancora in panchina Buongiorno, mentre tra le conferme nell’undici titolare spicca quella di Juan Jesus. Davanti il tridente che fin qui ha trainato la squadra, con Politano, Lukaku e Neres. Dall’altra parte, Runjaic dovrebbe puntare su Lucca in coppia con Thauvin per l’attacco. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera, con calcio d’inizio alle 20:45.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic. La partita di stasera tra Napoli e Udinese sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Dazn e Sky, il match sarà visibile anche su “Zona Dazn”, canale 214 di Sky. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)