Nasce il podcast Rai-Polizia ‘Okkio al Web’: dal revenge porn alle truffe in quattro episodi i rischi in rete

(Adnkronos) – Dalle aggressioni verbali alle truffe online, dalla pedopornografia al revenge porn: l’uso inconsapevole della rete espone oggi a rischi sempre più diffusi e complessi. Da queste premesse nasce ‘Okkio al web-Tutti i pericoli di un click’, un podcast in quattro episodi realizzato da Rai Radio in collaborazione con la Polizia, con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti di comprensione, orientamento e prevenzione rispetto ai principali pericoli della vita digitale. Ogni episodio è dedicato a una specifica fascia d’età, con l’intento di rispondere alle esigenze informative di genitori, adulti e anziani. Gli argomenti vengono affrontati attraverso un dialogo tra le forze dell’ordine e il servizio pubblico, affiancando a una lettura di taglio investigativo una prospettiva di matrice psicologica, così da restituire una visione integrata della complessità dei fenomeni online. Accanto ai rappresentanti della Polizia intervengono psicologi e docenti universitari, ciascuno esperto della fascia d’età a cui è dedicato l’episodio.

Il podcast sarà disponibile su RaiPlay Sound, contribuendo alla creazione di uno spazio del Servizio Pubblico dedicato all’educazione digitale e alla prevenzione dei rischi online. L’iniziativa è realizzata in collaborazione anche con l’Università Sapienza di Roma, l’Università Cattolica di Milano e l’Università degli Studi di Padova.

La conferenza di presentazione del podcast si è svolta nella sede del commissariato di Ps online di Roma. ”Si tratta di un ufficio che è dedicato completamente agli utenti del web, dai quali riceviamo circa 600 mail al giorno e ci raccontano quello che incontrano; la gran parte sono truffe, ma ci scrivono sempre più spesso anche minori – ha spiegato Barbara Strappato, direttore della I Divisione del Servizio Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica – Siamo entusiasti di questa iniziativa, è un modo per far sì che a seconda delle fasce di età ci sia un’informazione e una consapevolezza adeguata”.

“È un’iniziativa a tutela della legalità – ha spiegato Marco Caputo, direttore di Rai Radio – La forza della radio sta nel creare un legame diretto che consente ai messaggi di arrivare con particolare efficacia, perché quando ascoltiamo qualcosa la memorizziamo e ne facciamo tesoro. Il podcast è un ulteriore strumento di comunicazione, ha una sua forza specifica, offre una fruibilità continua nel tempo”, .

“Il podcast – ha proseguito Paola Carruba, vice direttore di Rai Radio – ha un’efficacia anche dal punto vista sociale, è come se fosse un audiolibro. Ogni puntata non dura più di 30 minuti, ma all’interno sono contenute tante informazioni importanti inquadrate in un processo psicologico. Ogni fascia di età ha delle esigenze diverse: i bambini subiscono il problema dell’adescamento infantile e precoce davanti a cui i genitori sono in enorme difficoltà. Abbiamo scelto di muoverci fino a 13 anni, perché dai 14 in poi gli adolescenti possono fare delle denunce autonome. Ci rivolgiamo a tutta la famiglia, anche agli adulti. Infine l’ultimo episodio è dedicato agli anziani, la loro dimensione di solitudine è il bacino all’interno del quale questi criminali attingono risorse”.

