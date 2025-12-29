10.1 C
Firenze
lunedì 29 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nasce ‘Lombardia Notizie TV’, televisione in streaming dedicata alla Regione

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È online ‘Lombardia Notizie TV’, una proposta editoriale che può essere seguita in streaming sui canali YouTube e Twitch di Regione Lombardia. Una vera e propria TV, con un palinsesto, che – dalle ore 8 della mattina e fino a mezzanotte – propone servizi giornalistici, approfondimenti da studio e video di promozione dei territori. “Una decisione – spiega il direttore della Comunicazione, Pierfrancesco Gallizzi – che guarda al futuro, visto che proprio YouTube e le altre piattaforme presenti su Internet sono in costante crescita e, soprattutto tra le nuove generazioni, ottengono consensi sempre più favorevoli. Partiamo, con una fase di rodaggio, che guarda in maniera particolare a quello che è l’evento più importante in programma in Lombardia, ovvero le Olimpiadi e le Paralimpiadi 2026” conclude Gallizzi. La programmazione di Lombardia Notizie TV punta a un’offerta ampiamente dedicata ai Giochi invernali con podcast, interviste e news giornalistiche orientate in particolare verso tutto ciò che accadrà dal 6 febbraio a Milano e sulle montagne di Bormio e Livigno. 

 

Per accedere a ‘Lombardia Notizie TV’ è sufficiente connettersi a: lombardianotizietv.it
 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.1 ° C
10.1 °
9.6 °
65 %
0.3kmh
0 %
Lun
10 °
Mar
10 °
Mer
8 °
Gio
8 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1065)ultimora (958)sport (41)Eurofocus (40)demografica (27)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati