Natale, gli auguri della premier Meloni: “Siate orgogliosi della vostra identità”

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani. A chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia, e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo a chi ancora una volta più di tutti ci ricorda cosa sia il Santo Natale”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio di auguri per le festività natalizie.  

“Anni fa vi ho detto prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe, lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le proprie radici è una Nazione che non ha paura né del confronto, né del futuro”, dice la presidente del Consiglio.  

 

 

“Che si creda o no questo simbolo parla di dignità, di responsabilità di rispetto della vita di attenzione ai fragili. Sono valori che hanno plasmato la nostra comunità, che meritano di essere custoditi e di non essere messi da parte per moda o per timore. Siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore e di pace che porta con sé. Che questo natale possa regalare a ciascuno un po’ di luce, di calma e di forza; Che possa essere un tempo per ritrovarsi, per guardare avanti con fiducia senza ovviamente dimenticare chi ha bisogno di aiuto e soprattutto senza dimenticare chi siamo. Buona Vigilia e buon Santo Natale a tutti”, conclude.  

