Nathalie Caldonazzo: “Chiedo scusa per la foto del feretro di Papa Francesco”

(Adnkronos) –

Nathalie Caldonazzo, dopo essere stata travolta dalle critiche per aver condiviso sui social la foto del feretro di Papa Francesco, ha chiesto scusa pubblicamente. La showgirl ospite oggi, lunedì 28 aprile, a ‘La volta buona’ ha fatto dietrofront assumendosi tutte le colpe del gesto che ha scatenato una vera e propria bufera social. “Io sono qui per chiedere scusa, non è mai troppo tardi per farlo”, ha esordito Nathalie Caldonazzo ospite nel salotto di Caterina Balivo. “Ho fatto la foto al feretro del Papa e l’ho pubblicata su Instagram per condividere la grande emozione di quel momento. Chiedo scusa per questo, anche se lo avevo già fatto sui social con una lettera”, ha continuato la showgirl e ha spiegato che ha pubblicato quella foto solo per condividere “un’emozione con gli amici che mi seguono”, ha detto. “Non mi sembrava – continua la 55enne – una cosa segreta, ma sono stata criticata”. Dopo la pubblicazione della foto, infatti, Nathalie Caldonazzo è stata travolta dalle critiche da parte degli utenti. A ‘La volta buona’ ha ammesso: “È stata una grande caduta di stile, i cellulari non dovrebbero nemmeno entrare in chiesa. Chiedo scusa ancora a chi si è offeso, chi l’ha ritenuta una mancanza di rispetto e chiedo scusa soprattutto al Papa”, ha detto la showgirl rivolgendo gli occhi verso il cielo. E poi, in conclusione, Caldonazzo si rivolge ai leoni da tastiera: “Dosate le parole perché possono distruggere una persona, ho sicuramente fatto un errore, ma io torno a casa e sono una mamma. Come diceva Papa Francesco ‘le guerre nascono dalle lingue’ quindi dosiamo questo odio”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)