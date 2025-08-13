33.3 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Nato: F-35 italiani basati in Estonia intercettano jet russi

REDAZIONE
(Adnkronos) – Per la prima volta due F-35 italiani decollano dall’Estonia “in risposta ad aereo russo” nell’ambito della missione di Air Policing della Nato. Il distaccamento della Task Force Air – 32° Stormo italiana presso la base aerea di Ämari in Estonia è in continua allerta di reazione rapida, “dimostrando l’impegno dell’Alleanza nel proteggere lo spazio aereo della Nato”. Lo riferisce il Comando aereo dell’Alleanza Atlantica su X.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

