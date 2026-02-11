13.2 C
Firenze
mercoledì 11 Febbraio 2026
Nato, Rutte: "Reazione letale e devastante se attaccati"

(Adnkronos) – Nella Nato “siamo ben preparati contro qualsiasi attacco. Siamo un’alleanza difensiva, ma posso assicurare che la nostra reazione, se tentano di attaccarci, sarà letale e devastante”. Lo ha assicurato il segretario generale della Nato Mark Rutte, rispondendo a una giornalista lettone. 

In conferenza stampa, Rutte ha spiegato che la Nato “ha lanciato poco fa l’operazione Arctic Sentry” che, “per la prima volta, mette sotto un singolo comando” tutte le operazioni condotte dagli alleati nell’Artico, come quelle dei danesi e dei norvegesi.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

