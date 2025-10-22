18.3 C
Naufragio al largo della Tunisia, morti 40 migranti

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Nuova tragedia dell’immigrazione al largo delle coste della Tunisia. Secondo quanto riferito all’Afp da un portavoce della procura della città di Mahdia, 40 migranti provenienti dall’Africa subsahariana – e tra loro alcuni minori – sono morti nel naufragio del barcone a bordo del quale si trovavano al largo di Salakta, villaggio sulla costa sudorientale della Tunisia non lontano da Mahdia. Altre 30 persone sono state soccorse. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

