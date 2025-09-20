18.9 C
Nautica, Bottos (Rina): “Competenze esg a disposizione di imprese del settore”

(Adnkronos) – “Rina si impegna a mettere a disposizione delle imprese, soprattutto quelle del settore nautico, le proprie competenze in ambito sostenibilità e più precisamente in quello che oggi si chiama Esg, cioè nell’ambito ambientale, sociale e di governance, attraverso delle analisi specifiche di alcuni Kpi dedicati e scelti con il partner Bper Banca e con Confindustria Nautica”. Lo dichiara Luigi Bottos, Head of Esg Certification Centre, Rina Services, in occasione dell’evento ‘Esg per la nautica’, organizzato da Confindustria Nautica, Rina e Bper Banca per presentare ‘Sustainable Finance Lab’ un progetto per supportare le imprese nel percorso verso la transizione green messo a punto dall’ente di certificazione, Rina, Bper Banca col supporto di Confindustria. L’evento è stato ospitato all’interno del Salone Nautico Internazionale di Genova. “Abbiamo individuato alcuni indicatori per gli ambiti sociali, per quelli ambientali e per quelli di governance che monitoriamo attraverso una piattaforma digitale. Il servizio è innovativo anche dal punto di vista degli strumenti utilizzati. Andiamo a valutare le performance ambientali e sociali di governance delle organizzazioni e, a fronte di questo, Bper fa una valutazione di merito creditizio per poi considerare la possibilità di concedere finanziamenti a tassi agevolati” conclude Bottos. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

