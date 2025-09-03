Nautica, Zoppas: “Ice al Salone porta 150 compratori strategici da tutto il mondo”

(Adnkronos) – Alla 65esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova “noi portiamo 150 compratori strategici da tutto il mondo, da più di 46 Paesi. Il settore della nautica è in forte crescita, soprattutto relativamente al diporto sportivo, quasi raddoppiato rispetto al 2019”. Qui si esprime “il lusso, nel dna del Made in Italy”. Così Matteo Zoppas, presidente di Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, all’evento di presentazione del 65esimo Salone nautico di Genova, previsto per il periodo 18-23 settembre 2025, tenutasi a Palazzo Mezzanotte a Milano. “Circa 1000 gli espositori che saranno presenti -aggiunge Zoppas-. Stiamo inoltre lavorando con il sistema fieristico di Genova per far capire alle imprese e agli imprenditori quanto è importante il sistema Paese dato da Sace, Simest e Cassa depositi e prestiti, oltre che dalla diplomazia della crescita, voluta molto fortemente anche dal ministro Antonio Tajani, per riuscire a portare in Italia i player strategici, che vengono a valutare e a considerare le eccellenze italiane”. “Abbiamo dei colossi importantissimi, che vanno da San Lorenzo a Riva, senza nulla togliere a tutti gli altri che, sulla scia di questi, aiutano le medie e piccole imprese di tutta la filiera a continuare questa crescita -conclude Zoppas-. Il Made in Italy è infatti leader indiscusso, soprattutto nella categoria sopra ai 24 metri, dove copriamo circa il 50% del mercato mondiale. C’è oggi molta incertezza per quello che succederà relativamente ai dazi. Dobbiamo sperare che questi dazi vengano in qualche modo rimodulati da qui a poco”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)