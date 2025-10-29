17.2 C
mercoledì 29 Ottobre 2025
Nave da crociera dimentica 80enne sull’isola: trovata morta

(Adnkronos) – Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, dimenticata su un’isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera, è stata trovata morta. I fatti risalgono a sabato scorso, scrive la Bbc, quando la donna, assieme ad altri passeggeri, era sbarcata dalla Coral Adventurer per un’escursione a Lizard Island, 250 km a nord di Cairns. Sembra che l’anziana si fosse separata dal gruppo per riposarsi e che la nave abbia lasciato l’isola verso il tramonto. L’imbarcazione è tornata diverse ore dopo, dopo che l’equipaggio si è accorto della scomparsa della donna, dando il via a un importante operazione di ricerca che si è conclusa domenica mattina, con il ritrovamento del corpo. 

L’Autorità australiana per la sicurezza marittima (Amsa) ha dichiarato che sta indagando e che incontrerà l’equipaggio della nave quando attraccherà a Darwin nei prossimi giorni. Mark Fifield, direttore generale della Coral Expeditions, ha riferito che il personale della nave ha contattato la famiglia della donna offrendole sostegno per la “tragica morte. Mentre le indagini sull’incidente proseguono, siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto e offriamo il nostro pieno sostegno alla famiglia della donna”.  

