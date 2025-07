Nba, Doncic torna in forma stellare: nuova dieta e preparazione top per l’asso dei Lakers

(Adnkronos) –

Luka Doncic mostra i muscoli contro le critiche degli ultimi mesi. “Ci si accorge a vista d’occhio che il mio corpo è in forma migliore” racconta l’asso dei Los Angeles Lakers in un’intervista a Men’s Health, spiegando la svolta data alla cura del suo fisico e all’alimentazione. Doncic è rinato e si prepara alla prossima stagione in Nba con un fisico tirato a lucido, con qualche chilo in meno. Più magro e definito, ma soprattutto più convinto anche in vista di Euro 2025. “Sono un tipo competitivo. Quest’estate è stata diversa. Quanto è successo mi ha motivato per diventare migliore” ha spiegato Doncic, parlando della sua nuova dieta. Un regime alimentare scientifico. Senza glutine, puntando su alimenti con pochi zuccheri, con almeno 250 grammi di proteine e un frullato a base di latte di mandorla ogni giorno. Doncic sta tornando al top così, abbinando a un’alimentazione curata in ogni dettaglio anche un programma di preparazione ad hoc. Con due allenamenti giornalieri da 90 minuti, a digiuno. Lavori organizzati con una serie di circuiti, ognuno con una parte di campo ed esercizi per parte inferiore e superiore del corpo. Tutto con i nuovi manubri, bilancieri e attrezzi vari con cui ha rifornito la palestra della città in cui sta passando le vacanze. Così, anche con il giusto riposo, lo sloveno è pronto a rientrare al top. Da campione, voglioso di rialzare la testa dopo il deludente finale della sua prima stagione a Los Angeles, con la brutta eliminazione al primo turno dei playoff contro Minnesota. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)