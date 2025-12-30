10.8 C
Nba, Jokic stop per infortunio al ginocchio: fermo un mese

REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – I Denver Nuggets perdono la loro stella Nikola Jokic per circa un mese. Secondo quanto scrive Espn, il centro serbo, infortunatosi la scorsa notte nel match perso a Miami contro gli Heat, ha infatti riportato una iperestensione al ginocchio sinistro. Il tre volte Mvp si era fatto male quando il compagno di squadra Spencer Jones è ricaduto male sulla sua gamba sinistra, costringendolo a lasciare il campo alla fine del primo tempo. Piove sul bagnato per la franchigia del Colorado che già deve fare a meno di Aaron Gordon, Christian Braun e Cam Johnson, con il solo Jamal Murray a disposizione del quintetto base. 

sport

