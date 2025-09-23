18.9 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
‘Ndrangheta, maxi blitz carabinieri contro cosca Piromalli: 26 arresti

REDAZIONE
(Adnkronos) – Dalle prime ore di questa mattina, il Raggruppamento operativo speciale, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali dei carabinieri territorialmente competenti in varie località del territorio nazionale, sta dando esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 26 persone. Queste ultime, fanno sapere i carabinieri del Ros in una nota, sono indagate a vario titolo per “associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di armi”. Le indagini, dirette dalla procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, hanno riguardato la cosca Piromalli, articolazione della ‘ndrangheta della quale “sono stati ricostruiti gli assetti e le attività delittuose”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

