Ne vedremo delle belle, ospiti e anticipazioni stasera sabato 5 aprile

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 5 aprile, torna in prima serata su Rai 1 ‘Ne vedremo delle belle’ con il terzo appuntamento. Tra gli ospiti dell’innovativo talent show condotto da Carlo Conti, Nino Frassica e Serena Bancale. Nella scorsa puntata, andata in onda sabato 29 marzo, Lorenza Mario ha conquistato il punteggio più alto con un’interpretazione straordinaria di uno dei brani più celebri di Mina. Ma la gara è ancora tutta da giocare: il percorso è a metà e il nome della vincitrice verrà svelato solo alla fine. Le dieci protagoniste Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe – dopo una settimana di energica preparazione – tornano sul palco per affrontarsi in diverse discipline – dal canto al ballo, dal musical all’intervista – con l’aggiunta di una sfida a sorpresa. Le performance saranno valutate da due giurie: la Supergiuria composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, e quella – imprevedibile – formata dalle protagoniste non impegnate nelle singole sfide. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)