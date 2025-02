Neonata morta a Lucca, madre 21enne indagata per omicidio colposo

(Adnkronos) – Una mamma di 21 anni è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Lucca per l’ipotesi di reato di omicidio colposo della figlia neonata. Lo ha deciso il pubblico ministero titolare dell’inchiesta sulla morte della bimba trovata priva di vita dalla madre nel suo lettino venerdì mattina scorso nella casa in cui viveva a Lucca. La procura lucchese ha indagato la madre come atto dovuto per consentire la nomina di consulenti di parte.

La bambina, che aveva appena un mese di vita, secondo gli investigatori potrebbe avere assunto tramite il latte materno qualche sostanza rivelatasi per lei fatale. Non viene esclusa l'ipotesi dell'assunzione accidentale di qualche sostanza nociva nell'ambiente domestico e della Sids, ovvero la morte improvvisa in culla che colpisce neonati di pochi mesi. All'istituto d medicina legale di Pisa è stata effettuata l'autopsia disposta dal pm Vito Bertoni e affidata al medico legale, il professor Marco Di Paolo, e al neonatologo Vincenzo Nardini. Erano presenti anche i consulenti di parte: uno nominato dal difensore della mamma e l'altro dall'avvocato che tutela invece il padre della bimba e gli altri familiari come parti offese. Da quanto si apprende, l'esame autoptico avrebbe escluso violenze fisiche o soffocamento. Per chiarire le cause della morte sono stati disposti test tossicologici e istologici sul corpo della bambina.