mercoledì 17 Settembre 2025
Neonata morta al ‘Nido’ di Testaccio, autopsia: “Non respirava già alla nascita”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Dall’autopsia, svolta sulla neonata morta nella casa per la maternità ‘Il Nido’ di via Marmorata nel centralissimo quartiere Testaccio a Roma, non sarebbero emerse patologie evidenti e la piccola non avrebbe dato segni di vita al momento della nascita. Per chiarire le cause della morte saranno però necessari ulteriori esami il cui esito si conoscerà tra novanta giorni.  L’analisi: “Alla nascita già non respirava” “La famiglia attende l’esito degli approfondimenti in seguito all’autopsia e del lavoro degli inquirenti – spiega l’avvocato Andrea Mencarelli, legale della famiglia -. Quello che sappiamo al momento è che sembrerebbe che la bambina non aveva problemi e che quando è nata non respirava già”.  Due ostetriche indagate per omicidio colposo Intanto nel fascicolo per omicidio colposo avviato a piazzale Clodio sono state iscritte le due ostetriche. Nell’ambito dell’indagine è stata acquisita la cartella clinica, mentre la struttura è stata sequestrata.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

