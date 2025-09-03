28.1 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Neonato morto in culla termica a Bari, chiesto rinvio a giudizio per parroco e tecnico

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Chiesto il processo per don Antonio Ruccia, parroco della chiesa San Giovanni Battista di Bari e per Vincenzo Nanocchio, il tecnico elettricista accusati di omicidio colposo nel caso del neonato morto lo scorso 2 gennaio dopo essere stato lasciato nella culla termica della chiesa.  “E’ stata fatta una richiesta di rinvio a giudizio ed è stata fissata l’udienza preliminare per il 23 ottobre. Le contestazioni che sono state fatte – spiega all’Adnkronos l’avvocato Salvatore D’Aluiso, che assiste don Antonio Ruccia – appaiono più collegate all’aspetto tecnico dell’impianto e che ovviamente, a nostro avviso, non possono riguardare direttamente don Antonio, e contemporaneamente bisognerà fare anche degli accertamenti che noi abbiamo già commissionato ai nostri consulenti medico legali per verificare anche le condizioni del neonato nel momento in cui fu posto all’interno della struttura”. (di Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.1 ° C
28.8 °
26.5 °
48 %
2.6kmh
40 %
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
29 °
Dom
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Pisa Sporting Club (12)Gaza (12)vigili del fuoco (12)Serie A (12)Acf Fiorentina (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati